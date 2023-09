Brände Brand in Asylbewerberunterkunft: Ein Mensch leicht verletzt Von dpa | 08.09.2023, 19:24 Uhr | Update vor 54 Min. Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down

In Trittau (Kreis Stormarn) ist in einer Asylbewerberunterkunft ein Feuer ausgebrochen. Am späten Freitagnachmittag sei die Polizei verständigt worden, sagte ein Polizeisprecher. Das Gebäude habe komplett in Flammen gestanden. Ein Mensch sei leicht verletzt worden - vermutlich beim Sprung aus einem Fenster. In dem Haus hätten sich mehrere Menschen aufgehalten, die aber alle das Gebäude verlassen hätten. Der Feuerwehreinsatz lief nach Aussage des Sprechers am Freitagabend noch. Zur Brandursache machte er zunächst keine Angaben. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.