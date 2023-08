Notfälle Brand im Maschinenraum auf Schwedenfähre gelöscht Von dpa | 16.08.2023, 08:38 Uhr Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Auf einer Fähre von Travemünde nach Schweden mit 131 Menschen an Bord hat es am frühen Mittwochmorgen im Maschinenraum gebrannt. Die Besatzung habe das Feuer mit den bordeigenen Brandbekämpfungssystemen löschen können, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit. Die Menschen an Bord mussten nicht evakuiert werden.