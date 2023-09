Kreis Stormarn Brand im Flüchtlingsheim: 61-Jähriger aus U-Haft entlassen Von dpa | 21.09.2023, 16:15 Uhr | Update vor 13 Min. Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der dringende Tatverdacht der Brandstiftung gegen einen 61 Jahre alten Bewohner eine Flüchtlingsunterkunft in Trittau im Kreis Stormarn hat sich nicht erhärtet. Der Haftbefehl gegen ihn sei aufgehoben und der Mann aus der Untersuchungshaft entlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der 61-Jährige war am 8. September nach einem Brand in einer städtischen Flüchtlingsunterkunft zunächst unter dem dringenden Tatverdacht der vorsätzlichen schweren Brandstiftung festgenommen worden.