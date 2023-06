Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Brand eines Autos greift auf Kieler Autowerkstatt über Von dpa | 27.06.2023, 14:49 Uhr

Ein Feuer in einer Autowerkstatt hat am Dienstag die Kieler Feuerwehr auf Trab gehalten. Gegen 11.56 Uhr hatten Anrufer ein brennendes Fahrzeug in der Werkstatt gemeldet, wie die Feuerwehr mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Flammen bereits auf die Werkstatt übergegriffen. Es gab starke Rauchentwicklung.