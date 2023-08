Herzogtum Lauenburg Brand einer Lagerhalle: Hoher Sachschaden Von dpa | 31.08.2023, 11:15 Uhr Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine 600 Quadratmeter große Lagerhalle ist in Schönberg im Kreis Herzogtum Lauenburg in Brand geraten und stark beschädigt worden. Das Gebäude sei durch das Feuer am Mittwochnachmittag vollständig unbenutzbar, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Nach weiteren Angaben sind fünf Autos, die in der Halle standen, niedergebrannt. Die Polizei geht von einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich aus, das genaue Ausmaß sei jedoch noch nicht bekannt. Verletzte gab es dem Sprecher zufolge nicht. Es konnten zunächst keine Angaben zur Brandursache gemacht werden, die Ermittlungen dauerten an.