Der Pianist Igor Levit spielt beim Eröffnungs-Vorkonzert des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Foto: Axel Heimken/dpa FOTO: Axel Heimken up-down up-down Festival Brahms zum Auftakt des Schleswig-Holstein Musik Festivals Von dpa | 03.07.2022, 20:32 Uhr

Mit einem Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters hat das 37. Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) am Sonntagabend in Lübeck begonnen. Auf dem Programm standen das zweite Klavierkonzert von Johannes Brahms und die Sinfonie „Die Harmonie der Welt“ von Paul Hindemith - dirigiert von Alan Gilbert und mit dem Starpianisten Igor Levit. Bei der öffentlichen Generalprobe am Sonnabend hatte das Publikum Orchester und Solisten begeistert gefeiert.