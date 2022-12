Von den Parteien in der Ampel-Koalition in Berlin, verlieren SPD und FDP im Norden Mitglieder. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down Die Grünen erreichen Rekordhoch So entwickeln sich die Mitgliederzahlen bei den Parteien in SH Von Kay Müller | 28.12.2022, 11:59 Uhr

Nur die Grünen in Schleswig-Holstein können sich über einen deutlichen Zugewinn an neuen Parteimitgliedern freuen. Bei den anderen Parteien geht der Trend in eine andere Richtung.