Notfälle Bombenfund unter Kita-Gebäude bestätigt Von dpa | 09.03.2023, 10:47 Uhr

Aus dem Verdacht ist Gewissheit geworden: Unter einem seit längerem geräumten Kita-Gebäude in Schwentinental bei Kiel liegt ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Wie das Landeskriminalamt am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um eine 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe mit Aufschlagzünder. Noch am Donnerstag wollten Experten darüber beraten, wann die Bombe entschärft werden soll.