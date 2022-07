ARCHIV - Eine Polizistin und ein Polizist mit FFP2-Maske stehen sich gegenüber. Foto: Marijan Murat/dpa/ZB FOTO: Marijan Murat up-down up-down Kampfmittelräumdienstes Bombenblindgänger soll in Kiel entschärft werden Von dpa | 26.07.2022, 05:54 Uhr

Wegen der geplanten Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen in Kiel am Dienstag bis 9.00 Uhr gut 3000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Experten des Kampfmittelräumdienstes wollen den Blindgänger am Vormittag im Stadtteil Hasseldieksdamm entschärfen. Bauarbeiter hatten die 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe auf dem Gelände der Friedrich-Junge-Schule entdeckt. Als Ersatzunterkunft steht die Mensa der Käthe-Kollwitz-Schule in der Paul-Flemming-Straße 1 bereit.