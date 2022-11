Blutspendedienst in Norddeutschland Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Gesundheit Blutspendediensten im Norden fehlt spendebereiter Nachwuchs Von dpa | 27.11.2022, 08:25 Uhr

Den Blutspendediensten im Norden fehlt der Nachwuchs. „Es muss uns gelingen, junge Menschen von der Wichtigkeit des Blutspendens zu überzeugen und an uns zu binden“, sagte Susanne von Rabenau, Sprecherin des Blutspendedienstes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Hamburg und Schleswig-Holstein, in Lütjensee der Deutschen Presse-Agentur.