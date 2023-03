Polizei Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Plön Blindgänger unter Kita frühestens nächste Woche entschärft Von dpa | 14.03.2023, 16:36 Uhr

Die Vorbereitungen für die Entschärfung eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg unter einem Kita-Gebäude in Schwentinental bei Kiel gestalten sich weiter schwierig. Notwendige Tiefbauarbeiten können bis zu zwei Wochen dauern, wie eine Sprecherin des Landeskriminalamts am Dienstag sagte. Die rund 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe mit Aufschlagzünder liegt in etwa 4,5 Metern Tiefe unter dem Gebäude.