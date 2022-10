Polizei Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität BKA: Mehr Gewalttaten gegen Polizisten im Land Von dpa | 13.10.2022, 16:36 Uhr

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat im vergangenen Jahr mehr Gewalttaten gegen Polizisten in Schleswig-Holstein registriert. Auch bundesweit gab es einen Anstieg im Vergleich zu 2020 um 1,8 Prozent auf 39 649 Fälle, wie das BKA am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. In Schleswig-Holstein wurden demnach 1348 Taten registriert, 80 mehr als im Jahr 2020.