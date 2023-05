Das günstige Fischbrötchen in seiner Vollendung. Ambiente ist in Schleswig-Holstein ja fast überall. Foto: Götz Bonsen up-down up-down Rezept gegen den Wucher Ich vertilgte sieben Fischbrötchen für 5,50 Euro: Günstiger kann man kaum essen Von Götz Bonsen | 08.05.2023, 12:32 Uhr | Update vor 9 Min.

So ein Besuch an der Küste zieht ja häufig den Appetit auf Fischbrötchen nach sich. Wenn man an der Küste lebt, ist das mitunter ein Dauerzustand. Zum Glück kann man günstiger kaum essen. Ein Rezept aus Studententagen.