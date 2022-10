Public Viewing Foto: Sebastian Stenzel/dpa/Symbolbild up-down up-down Fußball Bislang kein Public Viewing zur WM in großen Städten geplant Von dpa | 15.10.2022, 10:05 Uhr

In Hamburg und Schleswig-Holsteins größten Städten Kiel und Lübeck liegen nach Angaben der Stadtverwaltungen bislang keine Anmeldungen für öffentliche Übertragungen der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar vor. In Kiel hat die Ratsversammlung bereits im Februar beschlossen, solche Pläne nicht zu unterstützen.