Kirsten Fehrs Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Weihnachtsbotschaft Bischöfin: Weihnachten bleibt Fest des Friedens Von dpa | 23.12.2022, 15:12 Uhr

Angesichts der Angst vor Krieg und Krisen hat die Hamburger und Lübecker Bischöfin Kirsten Fehrs die Friedensbotschaft des Weihnachtsfests betont. „Weihnachten ist und bleibt das Fest des Friedens, gleich was passiert“, sagte Fehrs in ihrer am Freitag veröffentlichten Weihnachtsbotschaft. In scharfen Worten verurteilte die Bischöfin den russischen Krieg gegen die Ukraine: „Der barbarische Angriff Russlands auf die Ukraine, die Ermordung von Zivilisten und die Zerstörung ganzer Landstriche sind zugleich ein Angriff auf den Frieden in Europa und der Welt“, erklärte Fehrs.