Schüsse in Hamburg mit mehreren Toten und Verletzten Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Gewaltverbrechen Bischöfin der Nordkirche entsetzt über Bluttat in Hamburg Von dpa | 10.03.2023, 11:16 Uhr

Die Landesbischöfin der evangelischen Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, hat nach den Schüssen in einer Kirche der Zeugen Jehovas in Hamburg ihre Anteilnahme bekundet. „Die brutale Gewalttat in Hamburg entsetzt und erschüttert mich zutiefst“, erklärte sie am Freitag am Bischofssitz in Schwerin. „Mit Trauer und Mitgefühl denke ich an die Menschen, die in dieser Nacht aus dem Leben gerissen wurden.“ Ihre Anteilnahme gelte den Angehörigen und Freunden. „Ich bete für sie alle und für die, die verletzt wurden oder miterlebt haben, was geschehen ist.“ Sie sei all jenen dankbar, die den Betroffenen jetzt helfen und beistehen.