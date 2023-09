Ungewöhnlicher Fund vor Büsum Bis zu 700 Kilogramm: Tote Lederschildkröte aus Nordsee geborgen Von Karsten Schröder | 05.09.2023, 11:40 Uhr Lederschildkröten können bis zu 700 Kilogramm schwer werden. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down

Am Montag hat die Besatzung eines Tonnenlegers eine verendete Lederschildkröte in der Nordsee gefunden. Das Tier wurde geborgen und nach Büsum gebracht. Die Tiere leben normalerweise in tropischen und subtropischen Gewässern.