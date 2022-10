Natur wird immer kostbarer - 1000 Tier- und Pflanzenarten sind aus Schleswig-Holstein bereits verschwunden. Foto: Tom Weller up-down up-down Ein Jahr Biodiversitätsstrategie So weit ist der Weg zu mehr Artenschutz in SH Von Frank Jung | 19.10.2022, 10:14 Uhr

Inhaltlich kam die Präsentation eines landesweiten Masterplans für mehr Artenschutz vor einem Jahr an der Naturschutz-Basis in Schleswig-Holstein gut an. Doch seitdem ist trotz eines dramatischen Schwunds an Biodiversität wenig an Verbesserungen passiert. Das will der neue Umweltminister nun ändern - kann es aber nicht allein.