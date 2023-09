CDU-Vizevorsitzende Bildungsministerin von SH: Prien zeigt sich schockiert über Aiwangers Auftreten Von dpa | 06.09.2023, 14:31 Uhr Aus Priens Sicht haben die Vorgänge rund um Hubert Aiwanger schwerwiegende Folgen und sind eine Zäsur für die Erinnerungskultur in Deutschland. Symbolfoto: IMAGO/M. Popow up-down up-down

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien hätte sich in der Flugblatt-Affäre Reue und Demut vom stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger gewünscht. Sie befürchtet schwerwiegende Folgen und eine Zäsur in der Erinnerungskultur in Deutschland.