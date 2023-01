Lehrer werden mehr und mehr zur Mangelware. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth up-down up-down Experte über Adhoc-Maßnahmen Lehrermangel in SH: Warum Wissenschaftler den Tabubruch fordern Von Frank Jung | 30.01.2023, 16:51 Uhr | Update vor 9 Min.

Der Lehrermangel zwingt zu nahezu revolutionären Einschnitten in den Schulalltag. Dieses Signal sendet die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz (KMK) mit neuen, schnell umsetzbaren Ratschlägen an die Bildungspolitik – auch in SH.