Bildungsstandards Neue Wege gegen Leistungsabfall an Grundschulen in SH Von Frank Jung | 11.09.2023, 17:19 Uhr Schüler Individueller fördern: Das ist der Zweck der so genannten „Schulfamilien" für Schleswig-Holstein

Es ist eine Reaktion auf sinkende Fähigkeiten in Lesen, Schreiben, Rechnen: An 19 Modellschulen in Schleswig-Holstein lässt Bildungsministerin Karin Prien mit Hilfe der Robert-Bosch-Stiftung alternative Ideen für elementare Kenntnisse bei leistungsschwachen Kindern erproben.