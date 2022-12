In Elmenhorst lassen Künstler bei der Bildgießerei Wittkamp ihre Skulpturen gießen. Foto: Michael Ruff up-down up-down Wo Kunst gegossen wird Bildgießerei Wittkamp: Am Schmelztigel der Kunst Von Karin Lubowski | 10.12.2022, 17:00 Uhr

Die Bildgießerei Wittkamp in Elmenhorst (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist der einzige Betrieb seiner Art in Schleswig-Holstein und Hamburg und Anlaufstelle für Bildhauer auch außerhalb der Region. Chef Michael Wittkamp verwandelt hier mit acht Mitarbeitern Bronzebarren in Skulpturen – eine komplexe, arbeitsreiche und auch gefahrenvolle Prozedur.