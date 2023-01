Bundesgerichtshof Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild up-down up-down Totschlagsprozess BGH hebt Itzehoer Urteil zu tödlichen Messerstichen auf Von dpa | 02.01.2023, 10:54 Uhr

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat das Urteil des Landgerichts Itzehoe wegen eines tödlichen Messerangriffs gegen einen 25-Jährigen im Kreis Dithmarschen aufgehoben. Der Fall muss in wesentlichen Teilen neu verhandelt werden, wie aus dem am Montag veröffentlichten Beschluss vom 24. Oktober 2022 hervorgeht. Das Landgericht hatte den Angeklagten in dem Totschlagsprozess im April des vergangenen Jahres wegen absoluter Schuldunfähigkeit freigesprochen und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Das 25 Jahre alte Opfer hatte bei einem Streit am 7. März 2021 in einer Wohnung in Brunsbüttel zahlreiche Stichverletzungen erlitten und war verblutet. Der Angeklagte hatte Revision beim BGH eingelegt.