Prozess BGH bestätigt Urteil zu tödlichen Schüsse in Lübecker Villa Von dpa | 31.08.2023, 17:21 Uhr

Das Urteil gegen einen Mann, der am 30. Dezember 2020 in seiner Villa in Lübeck einen flüchtenden Einbrecher erschossen hat, ist rechtskräftig. Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) mit Sitz in Leipzig habe die Revision des Mannes gegen das Urteil des Lübecker Landgerichts vom 22. März 2023 zurückgewiesen, teilte der BGH am Donnerstag mit. Die Überprüfung des Urteils auf die Revision des Angeklagten habe keinen Rechtsfehler zu seinem Nachteil ergeben, das Urteil des Landgerichts sei damit rechtskräftig.