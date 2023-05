Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Rendsburg-Eckernförde „Beziehungstat“: Mann und Frau lebensgefährlich verletzt Von dpa | 27.05.2023, 08:15 Uhr

Ein Mann und eine Frau sind am späten Freitagabend durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Die „Beziehungstat“ fand in der gemeinsamen Wohnung in Westerrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) statt, wie die Polizei mitteilte. Dort fanden die Beamten die beiden 59-jährigen Lebensgefährten demnach stark blutend und mit zahlreichen Messerstichen in den Körpern. Weder der Mann noch die Frau waren ansprechbar.