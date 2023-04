Briefwahl Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Panne Bewerber für Kommunalwahl in Mielkendorf übersehen Von dpa | 19.04.2023, 12:39 Uhr

Wenige Wochen vor den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein am 14. Mai sind eine Reihe von Pannen bekannt geworden. Im zuständigen Amt Molfsee wurde der fristgerechte Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers in Mielkendorf übersehen, wie ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch sagte. Der Mann steht deshalb nun nicht auf dem Stimmzettel der zu wählenden Kandidaten in dem Vorort von Kiel. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet.