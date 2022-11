Gericht Flensburg Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Landgericht Flensburg Bewährungsstrafe wegen Bestechlichkeit und Einschleusens Von dpa | 09.11.2022, 15:13 Uhr

Das Landgericht Flensburg hat einen Beamten der Ausländer- und Einbürgerungsbehörde des Kreises Nordfriesland wegen Bestechlichkeit und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Die Große Strafkammer verurteilte den 55 Jahre alten Mann am Mittwoch zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten, wie ein Sprecher des Gerichts sagte. Angeklagt waren 14 Taten, verurteilt wurde er in sechs Fällen wegen Bestechlichkeit und in drei Fällen wegen Einschleusens. Der Mann hatte Unterlagen gegen Geld manipuliert, um Ausländern Aufenthaltserlaubnisse zu verschaffen.