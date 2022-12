Kiel Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Statistik Bevölkerung in Schleswig-Holstein gewachsen Von dpa | 06.12.2022, 13:01 Uhr

Schleswig-Holsteins Bevölkerung ist gewachsen. Seit 2005 ist die Zahl der Einwohner um fast 90.000 auf mehr als 2,9 Millionen gestiegen. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichen aktualisierten Kreismonitor des Statistikamtes Nord hervor. Danach leben die meisten Menschen, nämlich 318.000, im Kreis Pinneberg. Diese Tendenz spiegele sich auch in der Differenz aus Zu- und Fortzügen, sagte eine Sprecherin. Der so genannte Wanderungssaldo habe im Jahr 2021 für Schleswig-Holstein ein Plus von gut 23.000 Personen betragen.