ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild FOTO: Daniel Karmann Ostholstein Betrunkener Sattelzugfahrer fährt Schlangenlinien auf A1 Von dpa | 10.06.2022, 13:58 Uhr

Ein stark alkoholisierter Lkw-Fahrer ist mit seinem Sattelzug in Schlangenlinien auf der A1 Richtung Fehmarn unterwegs gewesen. Am Donnerstag stoppten Polizisten den 53-Jährigen auf dem Parkplatz Hasselburger Mühle bei Schashagen (Kreis Ostholstein), wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 3,8 Promille. Der Fahrer war auf dem Rückweg von Dänemark nach Irland. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ein.