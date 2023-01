Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Betrunkener Radfahrer fährt vor Auto: Leicht verletzt Von dpa | 05.01.2023, 14:24 Uhr

Ein 41 Jahre alter Radfahrer ist betrunken von einem Grundstück auf die Straße vor das Auto einer 48-Jährigen gefahren. Trotz Notbremsung sei sie nicht mehr rechtzeitig zum Stehen gekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall am Mittwochabend leicht verletzt. Die Polizei konnte noch an der Unfallstelle in Niendorf (Kreis Ostholstein) einen Atemalkoholwert von 2,27 Promille feststellen. Der 41-Jährige wurde nach weiteren Untersuchungen auf der Polizeistation in die Obhut seines Mitbewohners gegeben und muss sich nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.