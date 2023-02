Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Peter-Ording Betrunkener Autofahrer nimmt Polizist die Vorfahrt Von dpa | 22.02.2023, 09:46 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer hat in St. Peter-Ording ausgerechnet dem Wagen eines Polizisten auf dem Weg zum Dienst die Vorfahrt genommen - und musste in der Folge seinen Führerschein abgeben. Es kam bei dem Vorfall am frühen Dienstagabend zwar zu keinem Unfall, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Aber da der Autofahrer auf der weiteren Fahrt durch wechselnde Geschwindigkeiten und ständiges Einschalten der Warnblinkanlage weiter auffiel, entschied sich der Polizeibeamte, diesen zu kontrollieren. Dabei stellten er und weitere hinzugezogene Beamte einen Atemalkoholwert von mehr als 1,9 Promille bei dem 43-Jährigen fest.