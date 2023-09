Ermittlungen Betrug in Corona-Testzentren: Durchsuchungen Von dpa | 27.09.2023, 12:50 Uhr | Update vor 39 Min. Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wurde in Corona-Testzentren in Braunschweig bei den Abrechnungen betrogen? Um das herauszufinden hat die Polizei Gebäude in Schleswig-Holstein durchsucht, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Zwei Männer aus Schladen bei Braunschweig sollen den Angaben nach bei der Kassenärztlichen Vereinigung Coronatests im „erheblichen Maße abgerechnet“ haben, die sie nie durchgeführt haben. Gegen sie läuft bereits ein Strafverfahren wegen Betruges.