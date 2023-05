Polizei Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Lübeck Betrüger erbeuten 140.000 Euro Bargeld mit Schockanrufen Von dpa | 10.05.2023, 16:25 Uhr

Betrüger haben in Lübeck mit Schockanrufen bei einer 85-Jährigen 120.000 Euro erbeutet, eine zweite Seniorin wurde um 21.000 Euro gebracht. Die Betrüger gaben sich demnach in beiden Fällen als Polizisten aus und erklärten dem ersten Opfer, einer 75-Jährigen, dass ihre Tochter festgenommen wurde, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Sie forderten im Zuge des zweistündigen Gesprächs eine Kautionssumme von 21.000 Euro. Das Geld nahmen die unbekannten Täter am Dienstag persönlich entgegen. Etwa drei Stunden später erbeuteten Täter den Angaben zufolge mit der gleichen Masche rund 120.000 Euro von der 85-Jährigen.