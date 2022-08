Austausch von Betonschwellen: An 165 Stellen überprüft die Bahn ihr Gleisnetz. Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Verdacht nach Zugunglück Betonkrebs? Bahn ersetzt Gleisschwellen – auch in Schleswig-Holstein Von Henning Baethge | 28.08.2022, 19:00 Uhr

Wegen des Zugunglücks bei Garmisch-Partenkirchen im Juni tauscht die Deutsche Bahn in ihrem Schienennetz in großem Umfang Betonschwellen aus. Auch in Schleswig-Holstein sind drei Stellen betroffen.