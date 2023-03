Claus Ruhe Madsen auf Fehmarn: Schleswig-Holsteins Verkehrsminister will den neuen Sundtunnel anders bauen lassen als die Bahn. Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Angenendt up-down up-down Fehmarnbelt Dänemark Betonfabrik für Fehmarn-Tunnel: Claus Ruhe Madsen hält Plan der Bahn für falsch Von Henning Baethge | 08.03.2023, 21:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister hält den Bau einer Betonelemente-Fabrik in Deutschland für Zeitverschwendung. Er regt an, die Teile für den Sundtunnel in der Fabrik für den Belttunnel in Dänemark bauen zu lassen.