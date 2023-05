Kommunalwahl in Schleswig-Holstein Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Wahlen Beteiligung an Kommunalwahl: 14.00 Uhr bei etwa 30 Prozent Von dpa | 14.05.2023, 14:41 Uhr

Die Beteiligung an der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein hat am Sonntag bis 14.00 Uhr nach einer Schätzung 29,6 Prozent erreicht. Das waren nach Angaben des Landeswahlleiters 1,9 Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren. Rund 2,4 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, über die Zusammensetzung der Gemeindevertretungen und der Kreistage im nördlichsten Bundesland für die nächsten fünf Jahre zu entscheiden. Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr.