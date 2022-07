Vierter Piks: Uwe Jürgens lässt sich erneut gegen Corona impfen. FOTO: Marcus Dewanger up-down up-down Corona-Pandemie in SH Besuch im Impfzentrum: Vorbereitung auf den Ansturm Von Kay Müller | 22.07.2022, 05:30 Uhr

In keinem anderen Bundesland haben sich so viele Menschen die vierte Impfung abgeholt wie in Schleswig-Holstein – und die Zahlen steigen weiter. Warum ist das so? Und warum lassen sich auch Menschen immunisieren, für die es gar keine Impfempfehlung gibt? shz.de hat das Impfzentrum in Neumünster besucht.