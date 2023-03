Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Besitz von Kinderpornografie: 30 Objekte durchsucht Von dpa | 31.03.2023, 09:24 Uhr

In Zusammenhang mit Ermittlungen zu Abbildungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern sind knapp 30 Objekte in Kiel sowie in den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde durchsucht worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Kiel mit. Der Großteil der Durchsuchungen fand in der Landeshauptstadt statt, zahlreiche Dateiträger wurden sichergestellt. Hintergrund des Einsatzes seien Verfahren wegen des Besitzes und des Verbreitens von Kinderpornografie.