Polizei Beschwerden an Polizeibeauftragte gestiegen Von dpa | 06.07.2023, 11:53 Uhr

Mehr Menschen haben sich in Schleswig-Holstein in den vergangenen Jahren an die Polizeibeauftragte Samiah El Samadoni gewandt. Im jüngsten Berichtszeitraum von Oktober 2020 bis September 2021 erreichten ihr Team 349 Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern sowie Polizistinnen und Polizisten, sagte El Samadoni am Donnerstag bei der Vorstellung des Berichts in Kiel. Das waren 91 mehr als im Vorjahr. 2022 habe es Beschwerden in ähnlicher Höhe gegeben.