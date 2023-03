In Schleswig-Holstein ist man sich in der Politik recht einig: Die Küstenautobahn A20 soll möglichst rasch unter der Elbe hindurch weitergebaut werden. Dass die Berliner Ampelkoalition das Projekt nun aber zurückstellt, weckt Unverständnis in der Politik. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther nannte den Beschluss eine „unsinnige Entscheidung, die sich klar gegen norddeutsche Interessen richtet“.

Anders sehen das die Umweltverbände. Der Geschäftsführer des Umweltverbands BUND Schleswig-Holstein, Ole Eggers, sprach von „einem blauen Auge“, mit dem die Umwelt davongekommen sei.

Die Autobahn ist aber nicht der einzige Beschluss, der große Auswirkungen auf Schleswig-Holstein haben wird. Die Windkraftplanung droht schwieriger zu werden. Denn falls Kommunen, wie von der Ampel gewollt, bald dort Windräder zulassen dürfen, wo die Regionalpläne eines Landes das nicht vorsehen, ist neuer Ärger programmiert. Das schwarz-grüne Ziel eines geordneten und möglichst einvernehmlichen Ausbaus der Windkraft wäre gefährdet.

