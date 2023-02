Warnstreik Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Beschäftigte des Öffentlichen Dienst demonstrieren Von dpa | 07.02.2023, 12:33 Uhr

Im Streit um ihren Tarifvertrag haben am Dienstag mehrere Hundert Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Flensburg demonstriert. Mit dem ganztägigen Warnstreik soll deutlich gemacht werden, dass in der zweiten Verhandlungsrunde ein Angebot der Arbeitgeber auf den Tisch muss, wie der Beamtenbund dbb mitteilte. „Es ist unbegreiflich, dass die Arbeitgeberseite sich auch in Zeiten massiver Preisanstiege nicht von ihrem Blockade-Ritual trennen will“, sagte dbb-Vize und -Tarifchef Volker Geyer in Flensburg. „Unsere Forderung wird als dreist und übertrieben abgetan, doch ein Gegenangebot legen sie uns nicht vor.“