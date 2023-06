Schiffswrack Foto: Christian Howe/Hansestadt Lübec up-down up-down Archäologie Bergung von historischem Schiffswrack in der Trave beginnt Von dpa | 05.06.2023, 03:02 Uhr

Am Montag beginnt in der Trave bei Lübeck die Bergung eines Schiffswracks aus der Hansezeit. Von einem polnischen Bergungsschiff aus sollen nach und nach die Teile des Schiffs geborgen und an Land gebracht werden. Bis Ende August werde die Bergung voraussichtlich beendet sein, sagte eine Sprecherin der Stadt Lübeck.