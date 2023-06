Erdbeeren Foto: Sebastian Kahnert/dpa up-down up-down Landwirtschaft Bei Erdbeeren im Norden läuft nun die Freilandernte Von dpa | 12.06.2023, 16:17 Uhr

Die Erdbeerernte im Freiland hat in Schleswig-Holstein begonnen. Die Ernte in Folientunneln ist so gut wie abgeschlossen, wie die Landwirtschaftskammer am Montag mitteilte. Während die Ackerkulturen auf den Feldern, besonders Sommergetreide, Mais und Rüben sowie Grünland nach dem ersten Schnitt dringend Regen benötigten, sei das Wetter zurzeit für die Erdbeeren gut. Sonne bei angenehmer Wärme und kühle Nächte begünstigten den Geschmack und die Abreife. Die Qualität der Früchte sei gut.