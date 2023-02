Nach Messerattacke in Zug zwischen Kiel und Hamburg Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild up-down up-down Messerattacke Behörden: Kein terroristischer Hintergrund bei Ibrahim A. Von dpa | 08.02.2023, 15:30 Uhr

Trotz eines Vergleichs mit dem Attentäter Anis Amri haben die Behörden in Hamburg während der Haft des mutmaßlichen Messerangreifers von Brokstedt bei ihm keine Anzeichen für einen terroristischen Hintergrund gesehen. Es habe außer der Äußerung keine Indizien dafür gegeben, sagte Hamburgs Justizstaatsrat Holger Schatz am Mittwoch im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags in Kiel. Der 33-jährige Ibrahim A. habe keine Kontakte in islamistische Kreis gehabt, weder einen Koran noch einen Gebetsteppich im Haftraum gehabt.