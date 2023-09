Kiel Befreite Frau: Verdächtiger wird Haftrichter vorgeführt Von dpa | 13.09.2023, 10:23 Uhr | Update vor 56 Min. Polizei sucht nach 29-Jähriger in Kiel Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down

Nach der Befreiung einer in Kiel gegen ihren Willen festgehaltenen Frau sind viele Fragen offen. Wie gelangte die 29-Jährige in die Gewalt des Tatverdächtigen und was hat es mit einem Bild in den sozialen Medien auf sich?