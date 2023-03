LBV-Erhaltungschef Christoph Köster, Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen und LBV-Direktor Torsten Conradt hoffen, dass sich die Bauvorhaben fristgerecht umsetzen lassen. Foto: Inga Kausch up-down up-down Straßenbau und Projekte Hier wird 2023 im östlichen Schleswig-Holstein gebaut Von Inga Kausch | 08.03.2023, 15:59 Uhr

Für 21 Millionen Euro will das Land 57 Kilometer Straßen und 43 Kilometer Radwege in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Plön, Segeberg sowie den Städten Neumünster und Kiel sanieren. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen räumt Versäumnisse ein. Die relevantesten Baustellen in der Übersicht.