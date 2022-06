FOTO: Roberto Pfeil up-down up-down PRODUKTION - Kräne stehen auf einer Baustelle. Foto: Roberto Pfeil/dpa/Symbolbild Vorjahresvergleich Bauhauptgewerbe im Norden legt kräftig zu Von dpa | 23.06.2022, 09:42 Uhr

Das Bauhauptgewerbe in Schleswig-Holstein hat im ersten Quartal seinen Umsatz im Vorjahresvergleich um knapp 40 Prozent auf 634 Millionen Euro gesteigert. Mit einem Plus von über 50 Prozent war der Zuwachs im Wohnungsbau am stärksten, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag berichtete. Auch der Tiefbau und der Straßenbau legten überdurchschnittlich zu.