In einem langen Korsa fuhren die Trecker immer wieder über die Brunsbütteler Hochbrücke. FOTO: Florian Sprenger up-down up-down Bauernprotest aus Solidarität mit den Niederlanden Bauernverband warnt: „Es darf auf keinen Fall Gewalt geben“ Von Eckard Gehm | 08.07.2022, 18:34 Uhr

In einem langen Korso sind 100 Trecker immer wieder über die Hochbrücke von Brunsbüttel gefahren. Aus Solidarität mit ihren Kollegen in den Niederlanden. Es dürfte aber auch eine Warnung an Land und Bund gewesen sein.