Agrar Bauernverband: „Berufsstand wird vor die Wand gefahren“ Von dpa | 18.09.2023, 15:07 Uhr | Update vor 1 Std. Landwirtschaft Foto: Philipp Schulze/dpa/Symbolbild up-down up-down

Vor der Konferenz der Länder-Agrarminister in Kiel sieht der Bauernverband Schleswig-Holstein die Gefahr, dass der ganze Berufsstand gegen die Wand gefahren wird. Es dringe in die Politik offenbar gar nicht vor, welche Konsequenzen einzelne Beschlüsse hätten, sagte der stellvertretende Präsident Ludwig Hirschberg am Montag.