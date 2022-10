Stau Foto: Mia Bucher/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Bauarbeiten in Dänemark: Behinderungen auf A7 erwartet Von dpa | 28.10.2022, 09:05 Uhr

Autofahrer auf der A7 in Richtung Dänemark müssen sich am Wochenende wegen Bauarbeiten auf dänischer Seite auf Behinderungen bereits in Deutschland einstellen. Von Freitagabend 21.00 Uhr bis Sonntagmorgen 9.00 Uhr wird der Verkehr vor dem Grenzübergang Ellund nur einspurig sein, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Der Grund sind Asphaltierungsarbeiten unmittelbar hinter dem Grenzübergang in Dänemark. An den drei großen Grenzübergängen in der Nähe von Flensburg kommt es wegen der Grenzkontrollen auf dänischer Seite gerade auch an Ferien-Wochenenden häufig zu Staus und Wartezeiten.